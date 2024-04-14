تعيين حكم مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الذي سيدير المباراة المتأخرة عن الجولة الـ18 بين شباب بلوزداد ونادي بارادو.

وسيدير المباراة الحكم بوخالفة، بمساعدة كل من بلعروسي وولد بن سلامة، والحكم الرابع شيحاوي.

وتلعب المباراة أمسية هذا الثلاثاء، بداية من الساعة السادسة، بملعب 5 جويلية.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد نادي بارادو في المركز السادس بـ32 نقطة.

من جهة أخرى عيّنت لجنة التحكيم، طاقم بقيادة الحكم بن يحيى لإدارة المباراة المقدمة عن الجولة الـ23 والتي ستجمع بين شبيبة القبائل والضيف مولودية وهران.

وتلعب المباراة هذا الثلاثاء بداية من الساعة السادسة مساء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، فيما تلعب باقي مباريات الجولة الجمعة المقبل، باستثناء مباراة نادي بارادو ومولودية البيض المبرمجة السبت المقبل.