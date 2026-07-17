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رياضة
أدار مباراة الجزائر والأردن في دور المجموعات

تعيين حكم نهائي كأس العالم 2026 (فيديو)

عمر سلامي
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تعيين حكم نهائي كأس العالم 2026 (فيديو)
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الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

ويجمع نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر.

وسيساعد الحكم فينتشيتش في مهمته مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، بينما سيكون الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا.

وأدار الحكم السلوفيني ثلاث مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث قاد مواجهة البرازيل والمغرب في دور المجموعات، ثم مباراة الأردن والجزائر، قبل أن يدير لقاء المكسيك والإكوادور في دور الـ32.

وسبق لفينتشيتش أن أدار مباراة الأرجنتين أمام السعودية في كأس العالم 2022 بقطر، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف واحد.

كما أدار مواجهة إسبانيا وإيطاليا في دور المجموعات من بطولة أوروبا عام 2024، والتي حسمها المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

وأدار الحكم السلوفيني عددا من المباريات النهائية في البطولات الأوروبية للأندية، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

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