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تعيين خليفة لعلي عون على رأس الصيدلية المركزية للمستشفيات

الشروق أونلاين
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تعيين خليفة لعلي عون على رأس الصيدلية المركزية للمستشفيات

أشرف وزيرا الصحة الحق سايحي، والصناعة الصيدلانية علي عون، الثلاثاء، على تنصيب سمير فرحات مديرا عاما جديدا للصيدلية المركزية للمستشفيات خلفا لعلي عون الذي تقلد منصب وزير الصناعة الصيدلانية، خلال التعديل الحكومي الأخير.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية: أشرف وزير الصناعة الصيدلانية السيد علي عون رفقة السيد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 على التنصيب الرسمي للمدير العام لصيدلية المركزية للمستشفيات السيد فرحات سمير بحضور إطارات الوزارتين و الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وأضاف: شدد السيد وزير الصناعة الصيدلانية خلال مراسيم تنصيب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات على ضرورة التماسك والتنسيق بين وزارتي الصناعة الصيدلانية و الصحة في إطار العمل الحكومي المشترك لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح: لهذه الغاية، دعا السيد الوزير إلى تعزيز القدرات وتظافر الجهود من أجل رفع الصعوبات وضمان التوفير المستمر للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واتاحتها لمختلف المؤسسات الاستشفائية، مما سيطمئن الأطباء والجمعيات ويضمن رعاية أفضل للمرضى.

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