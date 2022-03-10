تعيين دبلوماسي جزائري أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية

عُيّن الدبلوماسي الجزائري محند صالح لعجوزي مساء الأربعاء. أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية.

تعيين محند صالح لعجوزي، جاء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الـ157. الذي عقد الأربعاء بالقاهرة.

وسبق للدبلوماسي الجزائري أن شغل العديد من المناصب الهامّة. حيث عمل سفيرا للجزائر لدى سلطنة عمان.

كما تولى لعجوزي مهام سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية. كما شغل أيضا منصب الممثل الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية.