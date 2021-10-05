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تعيين دربال مديرا عاما بالنيابة لتسيير مؤسسة الجزائرية للمياه

الشروق أونلاين
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تعيين دربال مديرا عاما بالنيابة لتسيير مؤسسة الجزائرية للمياه

قرر وزير الموارد المائية والأمن المائي، تكليف المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طه دربال بمهام نيابة المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وجاء في بيان للوزارة الثلاثاء “نظرا لشغور منصب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه وفي إنتظار إجراءات تعين المسير الجديد، كلف السيد وزير الموارد المائية والأمن المائي، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، السيد طه دربال بمهام نيابة المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه منذ تاريخ اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021.”

وخلال مراسيم التكليف، الذي تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، شدد الوزير على ضرورة منح الدعم للمدير الجديد لغرض أداء المهام المنوطة به في أحسن الظروف.

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