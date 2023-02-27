تعيين رئيس تنفيذي جديد لأوريدو الجزائر

أعلنت مجموعة “أوريدو” للاتصالات، الإثنبن، تعيين روني طعمة رئيسا تنفيذياً بالإنابة للشركة في الجزائر.

وأعلنت المجموعة القطرية في بيان لها عن تعيين روني طعمة، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لأوريدو في الجزائر، رئيسا تنفيذيا بالإنابة للشركة خلال الفترة الحالية خلفاً لبسام يوسف الإبراهيم.

من جانبه، عُين بسام يوسف الإبراهيم رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة أوريدو بعُمان وهذا اعتبارا من 1 مارس 2023 خلفاً لنور السليطي.

وحسب بيان المجموعة “انضم الرئيس التنفيذي الجديد لأوريدو بالجزائر إلى الشركة في عام 2020 كمدير مالي، حيث ساعد في تشكيل قسم للشؤون المالية يمتاز بالمرونة وساهم بشكل كبير في التحول الرقمي للشركة”.