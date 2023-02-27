-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات
اقتصاد

تعيين رئيس تنفيذي جديد لأوريدو الجزائر

الشروق أونلاين
  • 618
  • 0
تعيين رئيس تنفيذي جديد لأوريدو الجزائر
ح.م

أعلنت مجموعة “أوريدو” للاتصالات، الإثنبن، تعيين روني طعمة رئيسا تنفيذياً بالإنابة للشركة في الجزائر.

وأعلنت المجموعة القطرية في بيان لها عن تعيين روني طعمة، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لأوريدو في الجزائر، رئيسا تنفيذيا بالإنابة للشركة خلال الفترة الحالية خلفاً لبسام يوسف الإبراهيم.

من جانبه، عُين  بسام يوسف الإبراهيم رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة أوريدو بعُمان وهذا اعتبارا من 1 مارس 2023 خلفاً لنور السليطي.

وحسب بيان المجموعة “انضم الرئيس التنفيذي الجديد لأوريدو بالجزائر إلى الشركة في عام 2020 كمدير مالي، حيث ساعد في تشكيل قسم للشؤون المالية يمتاز بالمرونة وساهم بشكل كبير في التحول الرقمي للشركة”.

مقالات ذات صلة
امتيازات جديدة لتمويل مشاريع الحرف والصناعات التقليدية

امتيازات جديدة لتمويل مشاريع الحرف والصناعات التقليدية

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

قطاع المناجم قادر على توفير أكثر من 30 ألف منصب عمل

قطاع المناجم قادر على توفير أكثر من 30 ألف منصب عمل

“لوجيترانس” تنقل 70 ألف طن من السلع الجزائرية نحو إفريقيا

“لوجيترانس” تنقل 70 ألف طن من السلع الجزائرية نحو إفريقيا

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

اكتشافات قياسية لسوناطراك بدون تفعيل قانون المحروقات

اكتشافات قياسية لسوناطراك بدون تفعيل قانون المحروقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد