تعيين سعدان عيادي رئيسا لمؤسسة إنتاج فيلم الأمير عبد القادر

في انتظار الفصل في هوية المخرج وكاتب السيناريو

تم تعين سعدان عيادي رئيسا لمؤسسة إنتاج فليم الأمير عبد القادر والتي تم إنشائها مؤخرا بمرسوم رئاسي قصد إنتاج الفيلم الأمير وهذا بعد إعلان رئيس الجمهورية إعادة بعث المشروع.

وكان سعدان عيادي قبل التحاقه بمنصبه الجديد كرئيس للمؤسسة قد شغل منصب مدير التعاون و التبادل بوزارة الثقافة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقع مرسوم إنشاء مؤسسة خاصة ذات طابع عمومي صناعي وتجاري أسندت لها مهمة إنتاج وتوزيع واستغلال فليم الأمير عبد القادر شهر أكتوبر الماضي.

وقد أوكلت للمؤسسة الجديد مهمة تحقيق إنتاج وانجاز الفيلم حيث تتولى المؤسسة، وفقا قانون داخلي تضمنه مرسوم إطلاقها والذي صدر في الجريدة الرسمية مهمة اختيار كل ما له علاقة بالفيلم من اختبار السيناريو إلى تولي عملية الإنتاج والتسويق وغيرها بما في ذلك شراء المعهدات والتجهيزات الأزمة لهذا العمل الذي يراد له لن يكون في مستوى مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

ويأتي تعين مدير لمؤسسة فيلم الأمير في انتظار الفصل في هوية المخرج و كاتب السيناريو .

هذا وقد سبق لجعفر الحسني أن أكد في حوار سابق للشروق أن عمل مثل فيلم الأمير يتطلب” مهارة كبيرة ودقة فنية واحتراف تقني والأفضل إسناده لمخرج أجنبي لأنه لا مجال “للمزايدة بين الوطنيّة، والاحتراف”، مؤكدا أن أحفاد الأمير وورثته لهم السلطة القانونية والمعنوية في مرافقة المشروع”.

وقد بدأت أولى الاهتمامات الدولية بهذا المشروع تظهر مع الألمان حيث تم عقد مؤسسة تيڤيا الألمانية الخاصة، لدعم المشاريع الصغيرة والإنتاج الدرامي، برئاسة المؤرخة الألمانية القديرة، غابريلا سبيريل، اجتماع بمقر السفارة الجزائرية في برلين تناول إمكانية إنتاج هذا العمل بشراكة جزائرية ألمانية.