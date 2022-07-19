تعيين سليمة مصراتي على رأس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، سليمة مصراتي رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم تنصيب سليمة مصراتي كرئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وأعضائها.

وجاء في بيان للوزارة الأولى” باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، بقصر الحكومة، على تنصيب رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتي، وكذا السيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة. وقد جرت مراسم التنصيب بحضور مستشار رئيس الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، وعدد من أعضاء الحكومة”.

واضاف المصدر “وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي أتت بها التعديلات الجوهرية لدستور 2020، هي بمثابة المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة”.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم إصدار القانون رقم 22-08 بتاريخ 5 ماي 2022 الذي يحدد تنظيم هذه السلطة العليا، والتي صنفها الدستور ضمن المؤسسات الرقابية وزوّدها بصلاحيات واسعة، تتولى بموجبها وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن القانون حرص على توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا، لتشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية ممثلين عن المجتمع المدني، إيمانا تاما بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه.