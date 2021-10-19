-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
اعتبر الطبخ الجزائري الأغنى في حوض المتوسط

تعيين شيف تنفيذي جديد بفندق “سوفيتال” بالعاصمة

أحمد عليوة
  • 197
  • 0
تعيين شيف تنفيذي جديد بفندق “سوفيتال” بالعاصمة

استقبل فندق سوفيتال الجزائر حديقة الحامة مؤخرا، شيفا تنفيذيا جديدا يُعد من بين الأشهر والأمهر لمجمعAccor  ، ويتعلق الأمر بالشيف التنفيذي آلان لوسبار.

وبعدما تنقل الشيف ألان لوسبار في عدة بلدان بالعالم، حط الرحال هذه المرة بالقارة الأفريقية، وتحديد بالجزائر العاصمة، أين عين منذ شهر أوت الماضي، الشيف التنفيذي الجديد بفندق سوفيتال بالحامة، وهو أحد فنادق مجمع Accor الذي يعرفه الشيف التنفيذي الجديد جيدا، بحكم علاقة العمل الطويلة التي تجمعهما، حيث عمل الشيف التنفيذي ألان لوسبار لصالح عدة فنادق تابعة للمجمع عبر العالم، بما في ذلك السنوات الـ14 التي قضاها في إنجلترا، من بينها سنتين قضاهما في العاصمة لندن.

وبهذه المناسبة قال الشيف التنفيذي ألان لوسبار، في لقاء مع الصحفيين، أنه سعيد جدا بتواجده في الجزائر وأنه متشوق لاكتشاف ما يزخر به الطبخ الجزائري من أطباق والتي تُعد من بين الأغنى في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يقول أنه قد أُلهم بالتعددية التي تميز هذا البلد الجميل وكرم أناسه الطيبين الذين استقبلوه بحفاوة وسعادة كبيرتين.

مقالات ذات صلة
فرنسا: تفكيك شبكة لتحويل الهواتف المسروقة نحو الجزائر

فرنسا: تفكيك شبكة لتحويل الهواتف المسروقة نحو الجزائر

شاهد.. أول صلاة في الحرم المكي بدون تباعد

شاهد.. أول صلاة في الحرم المكي بدون تباعد

تراثنا يتعرض للسرقة لأننا لم نحسن الترويج له

تراثنا يتعرض للسرقة لأننا لم نحسن الترويج له

بين البدعة والعادة.. هذه أشهر الفتاوى حول الاحتفال بالمولد النبوي

بين البدعة والعادة.. هذه أشهر الفتاوى حول الاحتفال بالمولد النبوي

“طار من السيارة”.. صديق وائل كفوري يكشف تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له

“طار من السيارة”.. صديق وائل كفوري يكشف تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له

بالصور.. العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين

بالصور.. العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد