تعيين شيف تنفيذي جديد بفندق “سوفيتال” بالعاصمة

اعتبر الطبخ الجزائري الأغنى في حوض المتوسط

استقبل فندق سوفيتال الجزائر حديقة الحامة مؤخرا، شيفا تنفيذيا جديدا يُعد من بين الأشهر والأمهر لمجمعAccor ، ويتعلق الأمر بالشيف التنفيذي آلان لوسبار.

وبعدما تنقل الشيف ألان لوسبار في عدة بلدان بالعالم، حط الرحال هذه المرة بالقارة الأفريقية، وتحديد بالجزائر العاصمة، أين عين منذ شهر أوت الماضي، الشيف التنفيذي الجديد بفندق سوفيتال بالحامة، وهو أحد فنادق مجمع Accor الذي يعرفه الشيف التنفيذي الجديد جيدا، بحكم علاقة العمل الطويلة التي تجمعهما، حيث عمل الشيف التنفيذي ألان لوسبار لصالح عدة فنادق تابعة للمجمع عبر العالم، بما في ذلك السنوات الـ14 التي قضاها في إنجلترا، من بينها سنتين قضاهما في العاصمة لندن.

وبهذه المناسبة قال الشيف التنفيذي ألان لوسبار، في لقاء مع الصحفيين، أنه سعيد جدا بتواجده في الجزائر وأنه متشوق لاكتشاف ما يزخر به الطبخ الجزائري من أطباق والتي تُعد من بين الأغنى في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يقول أنه قد أُلهم بالتعددية التي تميز هذا البلد الجميل وكرم أناسه الطيبين الذين استقبلوه بحفاوة وسعادة كبيرتين.