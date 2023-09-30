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رياضة

تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة والفتح الرباطي

عمر سلامي
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تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة والفتح الرباطي
أرشيف
لقطة من مباراة الذهاب بين الفتح الرباطي واتحاد العاصمة

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة والفتح الرباطي.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي صادق سالمي، بمساعدة كل من رامي ملولشي ويوسف جامي.

أما مهمة محافظ اللقاء فقد أسندت لليبي جمال سالم أمبايع.

ويستقبل اتحاد العاصمة، الفتح الرباطي، سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.

ويتواجد بطل إفريقيا على بعد 90 دقيقة من التأهل إلى دور المجموعات، خاصة بعد عودته من المغرب بنتيجة التعادل بهدف لمثله، في لقاء الذهاب.

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