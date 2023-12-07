تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر المصري

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اتحاد العاصمة ونادي فيوتشر المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.

وأسندت مهمة إدارة المباراة للحكم الرئيسي أحمد إمتياز من موريشيوس، بمساعدة الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع.

ومن المقرر، أن تحل بعثة مودرن فيوتشر بالجزائر صباح الجمعة، على أن يخوض الفريق حصته التدريبية الأولى في الأمسية.

ويستقبل اتحاد العاصمة، نادي مودرن فيوتشر المصري سهرة الأحد المقبل بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر.