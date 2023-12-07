-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر المصري

عمر سلامي
  • 147
  • 0
تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر المصري
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اتحاد العاصمة ونادي فيوتشر المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.

وأسندت مهمة إدارة المباراة للحكم الرئيسي أحمد إمتياز من موريشيوس، بمساعدة الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع.

ومن المقرر، أن تحل بعثة مودرن فيوتشر بالجزائر صباح الجمعة، على أن يخوض الفريق حصته التدريبية الأولى في الأمسية.

ويستقبل اتحاد العاصمة، نادي مودرن فيوتشر المصري سهرة الأحد المقبل بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: سوداني يُسجّل أجمل هدف عالمي لِسنة 2023

بِالفيديو: سوداني يُسجّل أجمل هدف عالمي لِسنة 2023

رئيسة إتحاد كرة اليد تفكّر في إقالة بوشكريو وتعيين مدرب أجنبي

رئيسة إتحاد كرة اليد تفكّر في إقالة بوشكريو وتعيين مدرب أجنبي

أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

ديلور يُدافع عن عنصريي فرنسا!

ديلور يُدافع عن عنصريي فرنسا!

شعيبي وبن سبعيني خارج سباق كأس ألمانيا

شعيبي وبن سبعيني خارج سباق كأس ألمانيا

لفتة نبيلة من الملاكم أمير خان تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما

لفتة نبيلة من الملاكم أمير خان تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد