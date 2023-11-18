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رياضة

تعيين طاقم تحكيم مباراة الجزائر وموزمبيق

عمر سلامي
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تعيين طاقم تحكيم مباراة الجزائر وموزمبيق
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الحكم الرواندي صامويل أويكيندا

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكما من رواندا لإدارة مباراة موزمبيق والجزائر، المرتقبة هذا الأحد، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صامويل أويكيندا، بمساعدة ديدون موتييمانا وإيريك موغابو.

واختير جون كلود اشيموي، حكما رابعا، في حين سيكون الأنغولي جوزيه فيرناندو ماكاو مراقبا.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، برقفة موزمبيق وغينيا، وبفارق هدف واحد لـ”الخضر”.

ويواجه منتخب “الخضر”، هذا الأحد مضيفه منتخب موزمبيق، بداية من الثانية زولا بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

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