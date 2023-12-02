تعيين طاقم تحكيم مباراة سوبر سبور واتحاد العاصمة

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم من بورندي لإدارة مباراة سوبر سبورت يونايتد الجنوبي إفريقي واتحاد العاصمة.

ويدير المباراة الحكم الرئيسي جورج غاتوغاتو، ويساعده في مهمته كل من إيمري نيونغابو، وهرفي ندووايو، بالإضافة إلى الحكم الرابع رودريغ بيجريمانا.

وأسندت مهمة محافظ اللقاء إلى ويليام ماكيناتي شونغواي من إيسواتيني.

ويواجه فريق اتحاد العاصمة، مضيّفه نادي سوبر سبور يونايتد الجنوب إفريقي، هذا الأحد، بداية من الساعة الثانية زوالا، في ملعب بيتر موكابا ببولوكواني، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس “الكاف”.

ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، رفقة نادي مودرن فيوتشر المصري.

وفاز الاتحاد في الجولة الأولى على ضيفه الهلال الليبي بثنائية نظيفة، كما استهل نادي فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالفوز على سوبر سبور الجنوب إفريقي بهدف دون رد.