تعيين طاقم تحكيم مباراة فيوتشر المصري واتحاد العاصمة

لقطة من مباراة الجولة الثالثة بين اتحاد العاصمة وفيوتشر

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة مودرن فيوتشر المصري واتحاد العاصمة، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس “الكاف”.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومحافظ اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

ووصل فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد إلى القاهرة، تحسبا لمواجهة مضيّفه فيوتشر المصري.

وتلعب مباراة الجولة الرابعة بين فيوتشر واتحاد العاصمة، هذا الأربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء.

ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، متبوعا بمودرن فيوتشر في المركز الثاني بـ6 نقاط، ويحتل الهلال الليبي المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يتواجد نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي في المركز الأخير من دون رصيد.