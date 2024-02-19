تعيين طاقم تحكيم مباراة يانغ أفريكانز وشباب بلوزداد

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطاقم التحكيمي، الذي سيدير مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بين يانغ أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي بوبو تراوري من مالي، بمساعدة مواطنه ماديبو ساماكي، وساديو تياما من بوركينافاسو، والكم الرابع المالي عصمان دياكيتي.

ويستقبل يانغ أفريكانز، شباب بلوزداد السبت المقبل بالملعب الوطني، بدار السلام، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المصري صدارة المجموعة الرابعة برصيد6 نقاط، متبوعا بشباب بلوزداد ويانغ أفريكانز في المركز الثاني والثالث على التوالي بخمس نقاط، ويتواجد ميدياما في المركز الرابع بـ4 نقاط.