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رياضة

تعيين طاقم لجنة تنظيم الجزائر لـ “كان” الأشبال

علي بهلولي
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تعيين طاقم لجنة تنظيم الجزائر لـ “كان” الأشبال
ح.م
جمال مربوط رئيس اللّجنة المحلّية لِتنظيم كأس إفريقيا 2023 للأشبال.

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الجمعة، عن طاقم اللّجنة المحلّية لِتنظيم كأس إفريقيا أشبال.

وتحتضن الجزائر هذه البطولة في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المُقبلَين.

وأسندت “الفاف” إلى جمال مربوط مهمّة رئيس اللّجنة، وعُيّن حكيم مدان مسؤولا عن موقع الجزائر، وكُلّف حسان عزرور مسؤولا عن موقع قسنطينة، وعُيّن محمد دواس مسؤولا عن موقع عنابة. عِلما أن ملاعب هذه المدن الثلاث ستكون مسرح “كان” الأشبال (براقي ومحمد حملاوي و19 ماي 1956).

ويحوز مربوط ومدان العضوية في المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، مع تموقع مربوط في منصب النائب الثاني للرئيس جهيد زفيزف، وقيادته للجنة المالية. ويترأّس مدان اللّجنة الفنية. في حين يُشرف عزرور ودواس على رابطة الكرة لِولايتَي قسنطينة وعنابة، على التوالي.

وهكذا سيشرع هذا الرّباعي في التحضير لِتظاهرة أخرى كروية قارّية، مثلما نجح زملاؤهم مُؤخّرا في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، وأيضا في كأس العرب أشبال، وتظاهرات رياضية عديدة نظّمتها الجزائر.

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