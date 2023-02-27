تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة فيفا للمشجعين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين أدريانا ليما عارضة الأزياء البرازيلية والممثلة وسيدة الأعمال، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين.

وأوضح الفيفا، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.

وصرحت أدريانا التي تعتبر واحدة من أنجح عارضات الأزياء: “نظرا لكوني نشأت في أسرة متواضعة، ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار الفيفا لي كأول سفيرة للمشجعين، وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة الجماهير على الاقتراب أكثر من اللعبة”.

وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة “ذا بيست” لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس.