تعيين عاملات نظافة بالشارع لأول مرة في سوريا يثير جدلا

في خطوة هي الأولى من نوعها، اتخذ مجلس مدينة حماة السورية قرارا بتعيين عاملات نظافة في الشارع، ما أثار جدلا.

وقال مدير النظافة في حماة رائد المبيض، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين عاملات نظافة، وعددهن 38 عاملة، 22 منهن فقط باشرن العمل.

وأضاف، أن 16 سيدة لم تلتحقن بعد بالعمل، منهن من تنتظر تأشيرة الجهاز المركزي أو استكمال أوراق ثبوتية أو مترددة، ولاسيما بعد مراجعتهن المديرية ومعرفة ماهية العمل.

وأوضح مدير النظافة أن السيدات كن “يعتقدن أن العمل قد يكون “عاملة مستخدمة أو عاملة تنظيف أبنية حكومية”.

وتابع: “بينما تم التوضيح لهن بأن العمل هو تنظيف الشوارع وكنس وتجميع القمامة في عربة ثم تفريغها ضمن الحاويات الكبيرة، وتلك هي طبيعة عمل عمال النظافة”.

وكشف رائد المبيض أنه جرى توزيع العاملات المذكورات على حيي الشريعة والشير والبرناوي.

وأوضح مراقب النظافة مروان شيخ خليل أنه تم توزيع عمل 16 عاملة منهن بين حيي البعث والبرناوي وهن يعملن بامتعاض شديد، خاصة أنهن يتكبدن أجور نقل من أماكن إقامتهم في الغاب وعقرب كفربهم وغيرها.

وعبرت بعض العاملات عن استنكارهن لهذا العمل لأنه لا يتوافق مع طبيعة الأنثى، وفق موقع ” أُثر برس” السوري.

وقالت أخرى للموقع: “جاء تعييني لكني لن ألتحق بالعمل، كون مشهد عاملة نظافة في الشارع غير مرغوب اجتماعيا لي، أو لأهلي، علاوة عن أنه قد يعرض العاملة لبعض المضايقات، ناهيك عن أن غير المتزوجة لن تتزوج وتكون أسرة، بوصفها عاملة نظافة، والمجتمع لن يرحمها”.

في المقابل، أكدت عاملة أنها قبلت بالعمل على مضض لعدم وجود خيارات أخرى، وأن الأجر غير متناسب مع متطلبات المعيشة، علاوة عن أن الراتب يستهلك أجور المواصلات، من وإلى منطقة إقامتها أو مكان العمل، حيث جميع عاملات النظافة المعينات في مدينة حماة، يقمن خارج حماة ولا مجال للتنقل إلى منطقة أخرى غير مدينة حماة.

وكان مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام السوري، قال إن هنالك زيادة لافتة في عمالة المرأة في سوريا، بسبب هجرة قسم كبير من الذكور إلى خارج البلاد، إذ بات هنالك سبع نساء مقابل كل رجل في سوق العمل.