تعيين عبد الرؤوف أحمية مديرا عاما جديدا لمولودية الجزائر

عينت إدارة نادي مولودية الجزائر عبد الرؤوف أحمية مديرا عاما جديدا للنادي.

وترأس رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، اجتماعا صباح اليوم بمقر الفريق بزرالدة، أين قام بتقديم المدير العام الجديد للنادي عبد الرؤوف أحمية لأعضاء الإدارة معلِنًا مباشرة مهامه بشكل رسمي.

وحسب الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر، فإن أحمية واحد من الإطارات المالية السامية ذات الخبرة المهنية الطويلة في مجمع “سوناطراك”.

وشغل عبد الرؤوف عدة مناصب قيادية في مجال المالية، من بينها مدير المالية السابق بشركة Sonatrach Engineering Project Management، ونائب مدير المالية بالمقر المركزي للمديرية العامة لسوناطراك، إضافة إلى منصب رئيس دائرة المالية بالمقر المركزي للمديرية العامة.

ويحوز أحمية على تكوين أكاديمي متخصص يشمل السنة الأولى من الخبرة المحاسبية (Expertise Comptable)، وماستر 2 في المالية، وليسانس في الاقتصاد المالي، إلى جانب دبلوم الدراسات المعمقة (DEA) في التجارة الدولية.

ويتمتع بخبرة واسعة في التسيير المالي وإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات الكبرى.