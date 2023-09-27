تعيين عماد بن عامر مديرا للفضاء المسجدي لجامع الجزائر

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عماد بن عامر مديرا للفضاء المسجدي لجامع الجزائر، بموجب مرسوم رئاسي.

وصدر مرسوم تعيين أستاذ التعليم العالي في أصول الفقه بمنصبه الجديد، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 61)، مؤرخا في 5 سبتمبر 2023.

ويحمل بن عامر المولود عام 1976، شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الجزائر منذ 2010. وقد عمل في التدريس الابتدائي والثانوي، قبل أن يحصل على رتبة أستاذ التعليم العالي.

كما شغل منبر الجامع الكبير في العاصمة بين 2007 و2017، إلى جانب إشرافه على عدّة برامج تلفزيونية في التلفزيون العمومي.

وفي مارس 2022، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، عميدا لجامع الجزائر رتبة وزير.

وجامع الجزائر، هو أكبر مسجد في الجزائر، وثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.