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تعيين عمار عبّة مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالدبلوماسية

الشروق أونلاين
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تعيين عمار عبّة مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالدبلوماسية
أرشيف
عمار عبة

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي، عمار عبة مستشارا لدى الرئيس، مكلّفا بالشؤون الدبلوماسية.

وصدر مرسوم تعيين عبة مستشارا لدى الرئاسة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 23)، مؤرخا في 17 أفريل 2025.

وسبق لعبّة، خريج القسم الدبلوماسي في المدرسة العليا للإدارة، أن تولى منصب سفير الجزائر لدى روسيا وبيلاروسيا، والمملكة المتحدة وإرلندا.

وفي 2018، انتخب عبّة خلال فترة عمله في بلندن، “سفير السنة”، من قبل نظرائه الأجانب هناك. “تقديرا لحضوره المميز على الساحة الديبلوماسية خدمة لبلده”.

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