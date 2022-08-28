تعيين فائض أساتذة الانجليزية بالمتوسط والثانوي

يستفيدون من نفس إجراءات "التوظيف المؤقت"

ستلجأ مديريات التربية للولايات إلى استغلال الفائض من خريجي الجامعات في مادة اللغة الانجليزية، من خلال العمل على توظيفهم بشكل مؤقت على مناصب شاغرة بأحد الطورين المتوسط أو الثانوي، شريطة الانتهاء كليا من تحقيق تغطية شاملة للمدارس الابتدائية بأساتذة الاختصاص، مطلع الدخول المدرسي، وذلك لضمان السير الحسن للعملية التعليمية، في انتظار برمجة مسابقة خارجية للتوظيف الخارجي في الأطوار الثلاثة.

أفادت مصادر “الشروق” بأنه لأجل توفير كل أسباب نجاح الدخول القادم، خاصة في الشق المتعلق بتوفير التأطير البيداغوجي، فقد تقرر على مستوى مصالح مديريات التربية الولائية، العمل على تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة لمجابهة أزمة أساتذة، من خلال الاستغلال الأمثل لفائض مكوني مادة اللغة الإنجليزية، عن طريق الشروع في تعيينهم بأحد الطورين المتوسط أو الثانوي كأساتذة متعاقدين على مناصب شاغرة بناء على وضعية الاحتياج المرفوعة، خاصة في الوقت الذي استقبلت مديريات التربية للولايات آلاف طلبات الترشح لمترشحين من خريجي الجامعات يرغبون في الاستفادة من التوظيف المؤقت.

لكن العملية المذكورة مرهونة بالانتهاء كليا من تغطية كافة المدارس الابتدائية البالغ عددها 20 ألف مدرسة بالأساتذة في نفس الاختصاص، تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون والذي شدد على ضرورة توفير كل الإمكانات المادية والبشرية من التأطير البيداغوجي والمناهج والكتب المدرسية، لإنجاح مشروع تدريس الانجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي على أرض الواقع.

وأوضحت ذات المصادر بخصوص إشكالية التوظيف المؤقت لأساتذة الانجليزية بولايات الجنوب والجنوب الكبير، نظرا لبعد المسافة بين المدارس الابتدائية، بأنه من بين الحلول المقترحة لتسوية وضعية هؤلاء المربين في الوقت الحاضر، هو تكليف أستاذ المادة بتقديم حصص تربوية لقسم تربوي واحد في اليوم الأول “الأحد على سبيل المثال”، بإحدى المدارس الابتدائية، بحجم ساعي يقدر بساعة ونصف، على أن يلتحق بمدرسة ابتدائية أخرى في اليوم الموالي “الاثنين” لتقديم دروس بنفس الحجم الساعي لقسم تربوي واحد، وهكذا دواليك إلى غاية يوم الخميس، شريطة احترام النصاب القانوني لساعات العمل الأسبوعية، والذي يتراوح بين 27 ونصف و30 ساعة تدريس، وفقا لما ورد في شبكة مواقيت المخطط الاستثنائي للتعليم الابتدائي في نظام الدوام الواحد ونظام الدوامين.

وفيما يتعلق “بالعملية التكوينية”، أكدت المصادر ذاتها على أن مديريات التربية المختصة، قد شرعت مؤخرا في برمجة أيام تكوينية لفائدة مفتشي مادة الانجليزية للطورين المتوسط والثانوي، والذين سيتكفلون بدورهم مطلع شهر سبتمبر المقبل في تكوين أساتذة مادة الانجليزية على مدار 15 يوما، ليكونوا على أتم الاستعداد لاستقبال تلامذتهم تحسبا للدخول المدرسي، في حين جددت مصادرنا تأكيدها على أن جميع “طلبات الترشح” المودعة على مستوى مديريات الولايات، من قبل خريجي الجامعات للاستفادة من التوظيف المؤقت في اختصاص انجليزية، يتم تسجيلها مباشرة بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لوضع حد للمحسوبية في التعيينات وتفادي التلاعب بالقوائم عند الشروع في انتقائهم بناء على معايير محددة، ومن ثمة منح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، وتحقيق مبدأ الإنصاف والتكافؤ بين الجميع.