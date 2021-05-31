تعيين قائد على رأس “أوركسترا” وهمية

مطالب بمراجعة النظام الداخلي

وعد لطفي السعيدي، القائد الجديد للأركسترا السنفونية، الذي عين مؤخرا خلفا للمايسترو أمين قويدر، بالسعي إلى إيجاد حل لمشكلة الموسيقيين المنضوين تحت لواء الأركسترا، والخروج من المعضلة القانونية التي خلفها المنظام الداخلي للأوبرا، الذي وضع في عهد المدير السابق نور الدين سعودي، حيث تم إلغاء الأركسترا وصارت غير موجودة.

وكشف لطفي السعيدي أنه تم برمجة حفلين، خلال شهر جوان، واحد في 18 وآخر في 26 من ذات الشهر، في انتظار إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال.

وأكد المتحدث، في اتصال مع “الشروق” أن المديرة الجديدة أبدت استعدادها لمناقشة كافة الاقتراحات المقدمة لحل مشكلة الموسيقيين المتواجدين في وضع اجتماعي صعب بعد أزيد من سنتين من التوقف عن العمل. وقد استقبلت ممثلين عن الموسيقيين، وتمت مناقشة كافة الطروحات والاقتراحات التي قدمت من طرفهم.

من جهة أخرى، اعتبر الموسيقيون أن أي مناقشة بعيدا عن إعادة النظر ومراجعة المنظام الداخلي الذي يقر بوجود الأوركسترا من عدمه ستكون دون فائدة.

وقال بوبكر حموش، في اتصال مع “الشروق”، أن خطوة تنظيم حفلات في وقت لم يتدرب الموسيقيون لما يقارب السنتين أمر غير جدي تماما، والإدارة تجاهلت مطالب الموسيقيين بخصوص إعادة فتح فضاءات التدريب بالأوبرا كأولوية ملحة لأجل استعادة اللياقة، خصوصا أن منهم من لا يستطيع ممارسة التدريبات في بيته بحكم المحيط. وهذا في الوقت الذي تعلن فيه الأوبرا عبر على صفحتها عن تنظيم دورات تكوينية في مختلف التخصصات. وأكد المتحدث أن فريق الموسيقيين استقبل من طرف المديرة الجديدة، لكن الملموس لم يظهر بعد.

وأشار المتحدث أن ميزانية الأوبرا تبلغ 7 ملايير سنتيم سنويا، مقابل خدمات الموسيقيين للأوركسترا، وهذا كان كلام السيد بوقندورة، رئيس مجلس الإدارة السابق الذي صرح به بحضور الوزير المكلف بالثقافة السابق حسان رابحي في اجتماع رسمي مع ممثلي الموسيقيين.