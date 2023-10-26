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رياضة

تعيين قاموح وبوكواسة لإدارة مباريات في تصفيات مونديال 2026

عمر سلامي
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تعيين قاموح وبوكواسة لإدارة مباريات في تصفيات مونديال 2026
ح.م
الحكمان قاموح وبوكواسة

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمين الجزائريين، يوسف قاموح ولطفي بكواسة، رفقة طاقميهما لإدارة مباريات من تصفيات مونديال 2026.

وسيدير الحكم يوسف قاموح يوم 16 نوفمبر المقبل، مباراة الجولة الأولى، عن المجموعة الرابعة التي ستجمع بين منتخب الرأس الأخضر وأنغولا.

وسيساعد الحكم الرئيس قاموح في مهمته كل من الحملاوي ابراهيم وعادل عبان، وحسام بن يحيى حكم رابع.

أما الحكم لطفي بوكواسة فسيدير مباراة الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة، والتي تجمع يوم 18 نوفمبر المقبل بين النيجر وتنزانيا.

وسيدير الحكم بوكواسة اللقاء بمساعدة، كل من محمد سراج وحمزة بوزيت، والحكم الرابع عبد المؤمن جواد.

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