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تعيين لعقاب وحروشي ورابحي ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة

الشروق أونلاين
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تعيين لعقاب وحروشي ورابحي ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة

عيّن، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس في مجلس الأمة، جلول حروشي، ومحمد لعقاب، ومحمد عبد النور رابحي، أعضاءً في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة 07، و121 الفقرة 03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 27 رمضان 1443هـ، الموافق 28 أفريل 2022 عيّن، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السادة، جلول حروشي، ومحمد لعقاب، ومحمد عبد النور رابحي، أعضاءً في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي”.

تعيين شيتور وبن عالية بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي

ويوم 28 مارس عيّن، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، البروفيسور شمس الدين شيتور، وبن عالية بلحواجب، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة 07، و121 الفقرة 03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 25 شعبان 1443هـ، الموافق 28 مارس 2022 عيّن، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، البروفيسور شمس الدين شيتور، والسيد بن عالية بلحواجب، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي”.

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