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الجزائر

تعيين لكحل مديرا عاما للموظفين بوزارة التربية

نشيدة قوادري
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تعيين لكحل مديرا عاما للموظفين بوزارة التربية

شرع عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، في ترتيب بيته الداخلي، لإعطاء نفس جديد ومنح الفرصة لبروز عديد الكفاءات، خدمة للقطاع الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم و10 ملايين تلميذ.

وأفادت مصادر “الشروق” في هذا الصدد بأن المسؤول الأول عن القطاع قد عيّن محمد لكحل مديرا عاما للموارد البشرية، هذا الأخير الذي شغل عدة مناصب، أبرزها رئيس مصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية تلمسان ومفتش مركزي مكلف بالتحقيقات في مديريات التربية للولايات. وذلك بالاستناد على المرسوم التنفيذي رقم 221/19، المؤرخ في 13 أوت 2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02/19، المؤرخ في 8 جانفي2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية، والذي حث على أهمية تنصيب المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين وتتفرع عنها مديريتان فرعيتان وهما مديرية الموارد البشرية ومديرية التكوين. كما تم تعيين مفتش التربية بولاية قسنطينة كمدير مركزي للتعليم المتوسط بالوزارة.

كما تم استقدام مفتش تربية وطنية من ولاية قسنطينة، والذي تم تعيينه في منصب مدير مركزي للتعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية، خلفا لمحمد بوضياف الذي أنهيت مهامه مؤخرا.

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