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الجزائر
بعد إنهاء مهام سابقها محمد عالم

تعيين ليلى زرقيط رئيسة مديرة عامة جديدة لجريدة “الجمهورية”

الشروق أونلاين
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تعيين ليلى زرقيط رئيسة مديرة عامة جديدة لجريدة “الجمهورية”
ح.م
الرئيسة المديرة العامة الجديدة لجريدة "الجمهورية"

أشرف الأمين العام لوزارة الاتصال مختار خالدي يوم الأحد بوهران، على تنصيب ليلى زرقيط مديرة عامة جديدة لجريدة “الجمهورية” العمومية خلفا لمحمد عالم.

وأعلن وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الخميس، عن قرار بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية محمد عالم.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد اتخذ الوزير لعقاب قراره بشكل فوري، عقب زيارة قادته إلى مقر الجريدة العمومية بولاية وهران.

وجاء في بيان وزارة الاتصال:”لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران، لاحظ لعقاب في مقر جريدة الجمهورية، وجود عدة نقائص واختلالات على مستوى تسيير الجريدة”.

وأرجع البيان قرار إنهاء مهام محمد عالم إلى “سياق تكييف المؤسسات الإعلامية مع قانون الاعلام الجديد، لاسيما القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

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التعليقات
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  • أحمد

    فكرتوني بالأيام الزينة!!!! هاذي الجريدة مازالت كاينة؟؟؟

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