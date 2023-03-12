تعيين محمد بوكراس في مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

تمتد عضوية المجلس لعامين إلى 2025

حجزت الجزائر مكانا لها في الهيئة العربية للمسرح في شخص الدكتور محمد بوكراس، مدير المعهد العالي لمهن العرض والسمعي البصري، وأعلنت الهيئة في بيان لها عن تشكيل مجلس أمناء موسع للهيئة العربية للمسرح يتكون من تسعة عشر عضواً يمثلون مختلف الدول العربية.

وقال الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله أن تشكيل “هذا المجلس الموسع يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي استقبل في الأول من مارس وفد الهيئة العربية للمسرح، وكان في مقدمة هذه التوجيهات تشكيل مجلس أمناء موسع من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، والذين يلعبون دوراً مؤثراً في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح”، وأضاف الأمين العام “أنه ومن باب ترشيد العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية ماي 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسوف يعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر ماي القادم في الشارقة، حيث سيشهد عمل الهيئة حيوية جديدة خدمة للمسرح العربي عامة، وفي مفاصل عديدة”.

للإشارة، محمد بوكراس حاصل على شهادة دكتوراه في النقد المسرحي من جامعة وهران ولديه عدة دراسات نقدية ومؤلفات مسرحية في مجال الطفولة ويشغل حاليا مدير المعهد العالي لمهن العرض والسمعي البصري.