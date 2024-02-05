تعيين مدرّب بِعمر 75 سنة!

أعلنت إدارة نادي أبردين الأسكتلندي، الإثنين، عن تعيين مدرب جديد لِفريقها الكروي، عمره 75 سنة!

ويتعلّق الأمر بِالتقني الإنجليزي نيل وارنوك، الذي سيُدرّب فريق أبردين الأسكتلندي حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق للتقني نيل وارنوك تدريب عدّة أندية، أبرزها ليدز يونايتد وكريستال بالاس وشيفلد يونايتد وكوينز بارك رينجرز من إنجلترا.

وكان فريق أبردين الأسكتلندي يُدربه التقني المحلّي باري روبسون (45 سنة)، منذ ماي 2023.

ويتموقع فريق أبردين في الرتبة الـ 8، من أصل 12 ناديا مُتنافسا في البطولة الأسكتلندية للموسم الحالي.

وقبل تسع جولات عن إسدال السّتار، يبتعد فريق أبردين بِفارق 6 نقاط فقط عن صاحب الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة نادي روس كونتي. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل فريقَي المركزَين الأخيرَين.

وعلى غرار نيل وارنوك، سبق للتقني عبد الحميد كرمالي (رحمه الله) تدريب المنتخب الوطني بِعمر 70 سنة، في مهمّة مُؤقّتة ربيع 2001. والتقني عبد الحميد زوبا (رحمه الله) ما بين 2002 و2003، وأيضا في مهمّة مُؤقّتة، بِعمر 69 سنة. والبلجيكي جورج ليكنس الذي قاد “الخضر” في البطولة الإفريقية 2017 بِالغابون وعمره 68 سنة.

وفي سنة 2013، وبعد عمل دام 5 سنوات، غادر المدرب الإيطالي جوفاني تراباتوني العارضة الفنية لِمنتخب جمهورية إيرلندا، بِعمر 74 سنة.