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الجزائر

تعيين مديرة جديدة للاتصال بسوناطراك

حسان حويشة
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تعيين مديرة جديدة للاتصال بسوناطراك

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، تعيين مديرة جديدة للاتصال، ممثلة في آمال بغلي فصلة.

وأفاد بيان لسوناطراك الاحد، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الرئيس المدير العام للشركة توفيق حكار، نصب الخميس الماضي بمقر المديرية العامة للشركة، أمال بغلي فصلة، بصفتها مديرة جديدة للاتصال.

ودعا البيان ممثلي المؤسسات الاعلامية والصحفية للتقرب من مديرة الاتصال الجديدة أمال بغلي فصلة.

وخلفت المديرة الجديدة مسؤول الاتصال السابق بسوناطراك منير صخري الذي تقلد المنصب من 2018 إلى غاية سبتمبر 2021.

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