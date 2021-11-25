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وزارة الشؤون الدينية:

تعيين مديرين جديدين لديواني الحج والزكاة

الشروق أونلاين
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تعيين مديرين جديدين لديواني الحج والزكاة
ح.م
وزير الشؤون الدينية رفقة أحمد سليماني وأمحمد بوزيان

أشرف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الخميس، على تنصيب أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة وأمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت مراسيم التنصيب خلال اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية، حيث وجه الوزير شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لموافقته على مقترح تعيين كل من أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة وأمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وفي ذات السياق أعلن بلمهدي عن موافقة السلطات العليا للبلاد على اقتراحات التعيين في المناصب العليا التي تم تقديمها طبقا للهيكلة الجديدة للوزارة.

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