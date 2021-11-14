تعيين مدير عام جديد لشركة Tetra Pak Maghreb

أعلنت شركة Tetra Pak تعيين السيد لوران روديي في منصب المدير العام لمنطقة المغرب العربي، خلفا للسيد فيليب دولوش، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018 وانضم المدير الجديد إلى شركة Tetra Pak منذ عشر سنوات وشغل مناصب تجارية مختلفة في الفروع التابعة للشركة في المكسيك ومنطقة الكاريبي وأوروبا.

وبالمناسبة قال السيد لوران روديي “إنه لشرف أن أحظى بهذا التعيين بمنطقة المغرب العربي التي تضم إمكانيات كبيرة، وأنا جد متحمس لمواكبة زبائننا في تطوير أعمالهم من خلال تقديم منتجات مستدامة ومبتكرة وبجودة عالية للمستهلكين”.

وتتواجد شركة Tetra Pak بمنطقة المغرب العربي منذ عام 1960 وتضع بين أيدي زبائنها خبرة عالمية في توفير المعدات والحلول في مجال تصنيع الأغذية وتعبئة السوائل الغذائية بالجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب، ويسمح هذا القرب المحلي للشركة بضمان توفر خبرائها وخدماتها تحت أي ظرف.

وتعد “تترا باك” إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تعبئة وتغليف المواد الغذائية. وتقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 160 دولة كل يوم.