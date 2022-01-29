تعيين مراد بلخضر نائبا لمدوار

الرابطة المحترفة لكرة القدم:

عين مراد بلخضر نائبا لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، حسبما أعلنت عنه الهيئة الكروية المكلفة بتسيير المنافسة. وتم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي بمقر الرابطة، تحت إشراف رئيس الهيئة، عبد الكريم مداور.وخلال نفس الاجتماع، صادق المكتب على جملة من القرارات تتعلق بتوزيع المهام.

حيث عين عبد الله بن عيسى على راس لجنة معاينة الملاعب فيما يتراس لامين كبير لجنة مديرية المنافسات. وعين عبد القادر بن عيادة عضوا في اللجنة القانونية المكلفة بإثراء قانون مساعدة الأندية الجزائرية التي لها مشاكل إزاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما درس المكتب عدة اقتراحات تتعلق بتحيين وإثراء قانون استئناف المنافسات قانون استئناف المنافسات التي قامت بإنجازها لجنة مختصة عام 2020. وتم التطرق لعدة مواضيع تتعلق باستعمال أوراق اللقاء الإلكترونية. وشارك في هذا الاجتماع محمد بشاري نائب اللجنة الاتحادية للتحكيم.