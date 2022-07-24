تعيين وإنهاء مهام 17 رئيس أمن ولاية

حركة واسعة بالشرطة شملت 5 مديرين مركزيين

أجرى فريد بن شيخ، المدير العام للأمن الوطني، الأحد، وبموافقة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة واسعة في جهاز الشرطة، حيث أنهى مهام 17 رئيسا لأمن الولاية، و5 مديرين مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، في حين أشرف على تنصيب المديرين الجدد، حيث تم تعيين ولأول مرة نساء على رأس أمن ولاية ومديرية مركزية.

الأولوية لأصحاب التجربة الميدانية في قيادة المصالح العملياتية

وفي تفاصيل الحركة، فقد نصب المدير العام للأمن الوطني الأحد المديرين المركزيين الجدد، إذ عين رئيس أمن ولاية بجاية سابقا، مراقبا عاما للشرطة، علي بداوي علي، الذي كان يشغل منصب رئيس أمن ولاية بجاية، وقبلها رئيس أمن ولاية بومرداس، مديرا لشرطة الحدود.

كما أشرف بن شيخ على تنصيب رئيس أمن ولاية المدية سابقا، مراقب الشرطة علالي عبد الحكيم، بصفة مدير الإدارة العامة، خلفا لمراقب الشرطة، بن خليفة عز الدين، الذي استدعي لمهام أخرى، فيما تم تعيين رئيس أمن ولاية سطيف سابقا، مراقب الشرطة، مراد زناتي، بصفة مدير الشرطة القضائية، خلفا لمراقب الشرطة، شاقور محمد، الذي استدعي لمهام أخرى.

امرأتان لأول مرةّ على رأس أمن ولائي ومديرية مركزية

إلى ذلك، فقد نصب المدير العام مديرة المستشفى المركزي للأمن الوطني سابقا، مراقب الشرطة، ماضي سلمى، بصفة مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، خلفا لمراقب الشرطة بوأحمد بوبكر الذي استدعي لمهام أخرى، مقابل تعيين المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا، مراقب الشرطة، بوصلاح يحيي، بصفة مدير الموارد البشرية، خلفا لمراقب الشرطة، سي محند محند السعيد، الذي استدعي لمهام أخرى.

كما تم تنصيب مدير الدراسات المكلف بالأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني سابقا، مراقب الشرطة، فيصل حساني، بصفة مدير التكوين، خلفا لمراقب الشرطة، محمد سرير، الذي استدعي لمهام أخرى.

ويسعى بن شيخ فريد منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في مارس 2021، لإعطاء الفرصة لإطارات لم تنل حظها في العهود السابقة، حيث أعطى الأولوية للضباط الأمنيين الذين لهم باع طويل وتجربة ميدانية في قيادة المصالح العملياتية، لبعث نفس جديد للقطاع، مع الاعتماد على مقاييس الكفاءة والاحترافية في التعيينات، خاصة أن بن شيخ معروف بانضباطه ومساره المهني وتكوينه المتعدد في مجال علم الإجرام والشؤون الداخلية والأمن والقضاء.