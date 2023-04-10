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تعيين وسيم قويدري مديرا جديدا لصيدال خلفا لفطوم أقاسم

الشروق أونلاين
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تعيين وسيم قويدري مديرا جديدا لصيدال خلفا لفطوم أقاسم
ح.م
الوزير عون مع المدير الجديد لصيدال

عُيّن وسيم قويدري كرئيس مدير عام لمجمع صيدال، خلفا لسابقته فطوم أقاسم. التي انتهت عهدتها على رأس المجمع، وتمّ استدعاؤها لمهام أخرى.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فقد عقدت الجمعية العامة لمجمع صيدال يوم الإثنين، اجتماعها العادي في دورة استثنائية بمقر الوزارة.

وتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة، إعادة تشكيلة مجلس إدارة المجمّع، وانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، بعد انتهاء عهدة الرئيسة السابقة فطوم أقاسم.

وقد تمّ انتخاب وسيم قويدري، بالإجماع، رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة صيدال، لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة لتعيينه كرئيس مدير عام للمجمّع.

ويحمل قويدري شهادة الدكتوراه في الطب، وقد مارس المهنة في الجزائر وخارجها. قبل أن يصبح عضوا في مجمّع صيدال منذ عام 2002، عبر الملحقة الجهوية لوهران.

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