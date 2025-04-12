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اقتصاد

تعيين يحي سعد الدين نايلي مديرا عاما جديدا لمجمع “صيدال”

الشروق أونلاين
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تعيين يحي سعد الدين نايلي مديرا عاما جديدا لمجمع “صيدال”
وزارة الصناعة الصيدلانية
يحي سعد الدين نايلي

تم تعيين يحي سعد الدين نايلي، مديرا عاما جديدا لمجمع “صيدال” خلفا لعبد الواحد غريمس، عقب اجتماع مجلس إدارة المجمع اليوم السبت، 12 أفريل.

ووفقا لما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان، المدير العام الجديد للمجمع الصناعي “صيدال”، متحصل على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة الجزائر، وحامل لشهادة ماجستير إدارة الأعمال في مجال التسويق والتوزيع من جامعة السوربون.

ويتمتع يحي سعد الدين نايلي بخبرة تزيد عن 25 سنة في مجال الصناعة الصيدلانية، وقد تقلد العديد من المسؤوليات بالقطاعين العام والخاص، وفقا لما أفادت به الوزارة.

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