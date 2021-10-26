تعيين 20 مديرا ولائيا للشؤون الدينية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعيين 20 مديرا ولائيًا للشؤون الدينية والأوقاف، كما تضمن نفس العدد إنهاء مهام 15 مديرا ولائيًا.

وحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أكتوبر الجاري فإن الأمر يتعلق بكل مـن:

1-مولود محصول مديرا في ولاية أم البواقي

2-صلاح الدين بوزيدي مديرا في ولاية باتنة

3-بوعلام جوهري مديرا في ولاية بجاية

4-عمر تناح مديرا في ولاية بسكرة

5-مراد إبراهيم براهمي مديرا في ولاية بشار

6-عبد الباقي مبارك مديرا في ولاية تبسة

7-بدر الدين عمراني مديرا في ولاية تلمسان

8-توفيق لوصيف مديرا في ولاية تيارت

9-أحمد تغليسية مديرا في ولاية جيجل

10-سليم لرقم مديرا في ولاية سطيف

11-أحمد بن جامعي مديرا في ولاية سعيدة

12-مالك براح مديرا في ولاية قالمة

13-بلخير بوزراع مديرا في ولاية قسنطينة

14-إبراهيم تواتي مديرا في ولاية المدية

15-لخضر قنيط مديرا في ولاية برج بوعريريج

16-إيدير عليم مديرا في ولاية بومرداس

17-محمد خلاف مديرا في ولاية تندوف

18-بختي سحوان مديرا في ولاية سوق أهراس

19-يحيى دوري مديرا في ولاية تيبازة

20-كمال دراجي مديرا في ولاية ميلة

إنهاء مهام 15 مديرا

بموجب مرسوم تنفيذي، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،

بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية،

لتكليفهم بوظائف أخرى :

1– بلخير بوذراع، في ولاية أم البواقي،

2– أحمد تغليسية، في ولاية بجاية،

3– توفيق لوصيف، في ولاية بسكرة،

4– إبراهيم تواتي، في ولاية البويرة،

5– بختي سحوان، في ولاية تبسة،

6– سليم لرقم، في ولاية تيارت،

7– يحي دوري، في ولاية تيزي وزو،

8– محمـد خلاف، في ولاية جيجل،

9– بدر الدين عمراني، في ولاية سكيكدة،

10– عمر تناح، في ولاية سطيف،

11– لخضر فنيط، في ولاية قسنطينة،

12– بوعلام جوهري، في ولاية بومرداس،

13– إيدير عليم، في ولاية برج بوعريريج،

14– مالك براح، في ولاية تندوف،

15– صلاح الدين بوزيدي، في ولاية الوادي