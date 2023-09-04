“تغذي الأورام السرطانية”.. خبراء يحذرون من تناول مكملات هذه الفيتامينات!

كشفت أبحاث علمية حديثة أن تناول مكملات بعض الفيتامينات يمكن أن تغذي الأورام السرطانية، وبالتالي تعمل على نموها في الجسم.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن تناول الفيتامينات يمكن أن يتم دون الرجوع إلى الطبيب، حذر خبراء من خطر التناول العشوائي للمكملات التي تباع في الصيدليات لأنها قد لا تغذي الجسم كما نريد وقد تتحول لمواد قاتلة.

وبحسب ما أوردت صحيفة Daily Express البريطانية، فإن العلماء في “معهد كارولينسكا”، وهي جامعة طبية تقودها الأبحاث في سولنا بالسويد، يشعرون بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن.

وقال الباحثون إن مضادات الأكسدة الشائعة، مثل فيتامين C، تكون آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.

وأوضح البروفيسور مارتن بيرغو، الأستاذ في قسم العلوم الحيوية والتغذية بالمعهد ما اكتشفه فريقه، وقال: “لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، وهو أمر مثير للدهشة لأنه كان يعتقد في السابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي. الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار”.

وأضاف: “ليست هناك حاجة للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي ولكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية منها. في الواقع، يمكن أن يكون ضارا لمرضى السرطان والأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان”.

ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تُعرف باسم Angiogenesis.

وقد وجد أن فيتامين A وC والسيلينيوم والزنك كلها تحفز تكوين أوعية دموية جديدة بالأورام السرطانية في الرئة. ويعتقد العلماء أن هذه النتائج يمكن أن تنطبق على جميع أنواع السرطان ويمكن أن تساهم في انتشار السرطان في الجسم.

وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في فريق البروفيسور بيرغو: “دراستنا تفتح الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام. على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1”.

أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات

وفقاً للدراسات العلمية فقد نُسبت إلى مكملات الفيتامينات حدود قصوى بسبب قدرتها على إحداث ضرر إذا تم تناولها بجرعات عالية.

1- الغثيان

تحدث سُميَّة فيتامين أ عندما يكون لديك الكثير من فيتامين أ في جسمك قد تشمل الأعراض الغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن والدوخة والتهيج والنعاس والصداع والطفح الجلدي، وزيادة الضغط داخل الجمجمة والغيبوبة وحتى التعرق.

2- الدوخة وفقدان البصر

تشمل الأعراض الشائعة لجرعة زائدة من فيتامين ب 3 احمرار الجلد الشديد، الدوخة، عدم انتظام ضربات القلب، الحكة، الغثيان، القيء، آلام المعدة، النقرس، الإسهال، فقدان البصر، ارتفاع نسبة السكر في الدم وتلف الكبد والحد الأقصى للبالغين من فيتامين ب 3 هو 35 مليغرام في اليوم.

3- التسمم

تشمل أعراض التسمم بفيتامين ب 6 ضعف العضلات، التنميل، فقدان الحس العميق، الطفح الجلدي، الحساسية للضوء، الغثيان وحرقة المعدة والحد الأقصى للبالغين هو 100 مليغرام في اليوم.

4- تقلصات البطن

قد يؤدي تناول الكثير من فيتامين B9 إلى تقلصات في البطن، واضطرابات في النوم، والتهيج، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والارتباك، والغثيان، وتغيرات السلوك، وردود فعل الجلد، والنوبات، وأكثر من ذلك والحد الأقصى للبالغين من حمض الفوليك 1000 ميكروجرام في اليوم.

5- أضرار الإفراط في فيتامين سي

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة جداً من فيتامين سي إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويمكن أن تكون الكميات الكبيرة خطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية تؤدي إلى تراكم مفرط للحديد في الجسم، وكذلك الأشخاص المصابين بداء السكري الحد الأقصى للبالغين من فيتامين سي هو 2000 مليغرام يومياً.

6- مشاكل الكلى

تتمثل النتيجة الرئيسية لسُمِّية فيتامين د في تراكم الكالسيوم في الدم «فرط كالسيوم الدم»، والذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والضعف واحتمال حدوث آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل حصوات الكالسيوم.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى فقدان الوزن وفقدان الشهية وعدم انتظام ضربات القلب، والحد الأعلى للبالغين من فيتامين د 100 ميكروغرام في اليوم.

7- النزيف

فيتامين هـ مضاد للتجلط، لذا فإن تناول كميات زائدة منه قد يسبب ترقق الدم ويؤدي إلى نزيف قاتل أو يتعارض مع تخثر الدم، كما تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، الحد الأقصى للبالغين من فيتامين هـ هو 1100 مليغرام في اليوم.

ولكل قاعدة استثناء، فهناك أشخاص يُعانون من نقص بالغ في الفيتامينات، أو من مشاكل في تبادل المواد، على هؤلاء الأشخاص الاستعانة بالأجهزة وبالمكملات الغذائية، مع المحافظة على التغذية الصحيحة والسليمة.