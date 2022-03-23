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رياضة

تغريدة ساخرة لمانشستر سيتي: هذا ما يريده منّا الجزائريون!

محمد عبد المؤمن
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تغريدة ساخرة لمانشستر سيتي: هذا ما يريده منّا الجزائريون!
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رياض محرز

يحبّ الجزائريون أن يشارك نجمهم الدولي رياض محرز في جميع مباريات فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي. بل أكثر من ذلك، حسب ما جاء في تغريدة ساخرة للنادي على تويتر.

ونشرت السيتي على حسابها الرسمي في تويتر الأربعاء، الصورة التي اعتادت على نشرها عند الإعلان عن التشكيلة التي ستخوض المباراة المقبلة. لكن مع اسم واحد في جميع المناصب: رياض محرز.

الطريف في الأمر أنّ اسم محرز كان يظهر أيضا في قائمة الاحتياطيين. وهو ما يثير استياء أنصار الكرة في الجزائر في العادة، عندما تحتضن دكّة بدلاء السيتي نجمهم المفضّل.

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