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“تغريدة” لأوباما يتّهم فيها ترامب بأنّه روسي.. ما قصّتها؟

الشروق أونلاين
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“تغريدة” لأوباما يتّهم فيها ترامب بأنّه روسي.. ما قصّتها؟
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أوباما وترامب

تداولت حسابات على تويتر تغريدة مزيّفة منسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يتّهم فيها خليفته دونالد ترامب، بأنّه ذو أصول روسية.

وحسب ما رصده فريق التحقّق من المعلومات في وكالة رويترز. فإنّ التغريدة تبدو مرسلة من حساب أوباما الرسمي على تويتر.

ويقول أوباما في تغريدته المزعومة: “أعتقد أن معظم الأمريكيين يوافقون على أنني شخص عاقل، ولست مهووسا لنظريات المؤامرة”.

ويضيف:”لكن هل قام أيّ شخص من قبل بالتأكد من أنّ دونالد ترامب لا يحمل شهادة ميلاد روسية؟”.

وحصلت التغريدة المزيّفة لأوباما على مجموع يفوق 24 ألف إعادة تغريد مطلع شهر أفريل الجاري.

لكن فريق رويترز توصّل إلى أنّ أول نشر للتغريدة المزيّفة يعود إلى حساب ساخر على موقع Reddit بتاريخ 16 مارس 2022 (هنا).

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