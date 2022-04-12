تغريم رئيس الوزراء البريطاني بسبب إقامته حفلات خلال الحجر الصحي

أعلنت متحدثة باسم داونينغ ستريت الثلاثاء أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك لخرقهما قواعد الحجر الصحي المتعلقة بمكافحة كوفيد في دوائر السلطة في العامين 2020 و2021.

وقالت المتحدثة إن “رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات مالية عليهما”. وبعد هذا الإعلان، طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض رئيس الوزراء بالاستقالة.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت في وقت سابق إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة البريطانية لخرقهم القواعد الخاصة بمكافحة كوفيد خلال في فترة استشراء وباء كورونا داخل المملكة المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.

وقالت سكوتلاند يارد في بيان دون تحديد قيمة الغرامات “سنبدأ في إرسال 20 إخطاراً بالغرامات بسبب انتهاكات إجراءات كورونا”. كما لم تفصح سكوتلاند يارد حتى الآن عن هويات الأشخاص الذين طالتهم العقوبات. مؤكدة أن “من يدفع الغرامة، لن يواجه أي إجراءات أخرى إذا دفعها”. أما في حالة اعتراض على الدفع فإن الشرطة ستحيل القضية إلى المحاكم المختصة.

وبدأ تحقيق شرطة لندن بعد إجراء سو غراي، كبيرة موظفي الحكومة المدنيين، تحقيقاً داخلياً منفصلاً خلص إلى “فشل القيادة وأخطاء أحكامها” عبر تنظيم بعض قادتها “تجمّعات غير مبرّرة ” تخللها “استهلاك مفرط للكحول خلال العمل” في الفترة ما بين ماي 2020 وأفريل 2021، وأثبت التحقيقات الداخلية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد حضر ثلاثة تجمعات منها على الأقل.

وكان بوريس جونسون، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد بعد هذه الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البريطاني فضيحة “بارتي غيت”، اعترف أنه ارتكب خطأ أمام نواب البرلمان لكنه استبعد تقديم استقالته.