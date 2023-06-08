الماء الصالح للشرب : تغطية احتياج المواطنين في العاصمة بنسبة 90 % نهاية 2024

تعمل مصالح ولاية الجزائر العاصمة على الوصول إلى تغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بنسبة 90 % مع نهاية 2024. ذلك باللجوء إلى تحلية مياه البحر عبر محطات المحطات المتواجذة في كل من فوكة وكاب جنات، هذا ما أفاد به اليوم الخميس، 8 جوان، والي الولاية، عبد النور رابحي.

وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن الوالي تدخله أثناء أشغال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الولاية اليوم حيث قال أن الولاية “تعمل على تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب”.

مذكرا باستلام محطتي تحلية لمياه البحر في كل من برج الكيفان، وهي محطة ذات طاقة إنتاج 10000 متر مكعب في اليوم، ومحطة أخرى في المرسى ذات طاقة إنتاج تبلغ 60000 مترا مكعبا يوميا.

كما أشار الوالي أنه سيتم تسلم محطة أخرى هذا الصيف في قورصو، بطاقة إنتاج تبلغ 80000 مترا مكعبا في اليوم.

الوالي حسب ما نقله المصدر السابق قال أن “الولاية تهدف إلى تغطية 90٪ من سكان الجزائر العاصمة بمياه الشرب بنهاية عام 2024 بفضل محطتي تحلية مياه البحر فوكا 2 وكاب جنات 2”.