حصيلة الرقابة الاقتصادية تكشف عن آلاف المخالفات وإجراءات ردعية ضد التجار

أعلن المدير المركزي بوزارة التجارة الداخلية، كمال بوخداش، في تصريح للشروق نيوز، عن حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مؤكداً تسجيل 48 بالمئة من التدخلات في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش بما يعادل 884.121 تدخلاً، مقابل 52 بالمئة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية بعدد 944.666 تدخلاً.

وفي سياق متصل، أفاد بوخداش بأن حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، الإجمالية بلغت 1.828.787 تدخلاً.

وأضاف أن المصالح المختصة سجلت 153.917 تدخلاً في محاربة المضاربة غير المشروعة خلال نفس الفترة، فيما بلغت المخالفات المعاينة 142.373 مخالفة في مجال حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 137.163 محضراً رسمياً للمتابعة القضائية.

وأشار بوخداش إلى أن عدد اقتراحات الغلق الإداري بلغ 7.994 محلاً تجارياً تم غلقه، إضافة إلى تسجيل 43.829 عملية رقابة للحمولات على مستوى الحدود، في إطار تعزيز آليات حماية المستهلك وتنظيم السوق.

تغطية شبه كاملة للمعارض التجارية لضمان وفرة الأدوات المدرسية

كما كشف بوخداش، عن اتخاذ إجراءات استباقية بتنظيم معارض بيع الأدوات المدرسية بداية من شهر أوت، حيث تم تنظيم 353 معرضاً تجارياً على المستوى الوطني، أي بنسبة تغطية بلغت 99 بالمئة، بمشاركة 2883 عارضاً عبر مختلف دوائر الولايات.

وأوضح بوخداش أن الإطارات المركزية للقطاع قامت بزيارات ميدانية لمتابعة المعارض المنظمة، مؤكداً تسجيل وفرة في الأدوات المدرسية بأسعار وُصفت بالمعقولة وفي متناول الجميع.