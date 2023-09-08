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الجزائر
بن عامر يخلف تاقجوت بالاتحاد الولائي للجزائر

تغييرات بالجملة داخل المركزية النقابية بعد الدخول الاجتماعي

حسان حويشة
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تغييرات بالجملة داخل المركزية النقابية بعد الدخول الاجتماعي

تتجّه قيادة المركزية النقابية لإحداث تغييرات كبرى وغير مسبوقة في الفدراليات والاتحادات الولائية، سيشرع في التحضير لها وتنفيذها عبر خارطة طريق، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية المنتظر في غضون أيام.

في هذا السياق، أفادت مصادر بالمركزية النقابية لـ”الشروق”، أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تتجّه لاعتماد أجندة لتجديد نحو 16 فدرالية و37 اتحادا ولائيا ستشملها تغييرات جذرية، على أن تنتهي العلمية قبل السداسي الثاني من العام المقبل.

وتندرج هذه العملية، وفق مصادرنا، في إطار التزام الأمين العام للتنظيم النقابي الأكبر في البلاد، عمار تاقجوت، عقب تزكيته مباشرة من طرف المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر شهر جويلية الماضي، عندما تحدث عن مرض يعاني منه الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن مظاهره أن 37 اتحادا ولائيا و16 فدرالية بحاجة إلى تجديد وإعادة هيكلة.

وحسب ما توفر من تفاصيل، فإن خارطة الطريق لعملية إعادة الهيكلة وإحداث تغييرات بالجملة في التنظيم النقابي، ستعتمد وتحدّد تفاصيلها خلال الاجتماع الأول من نوعه للجنة التنفيذية الوطنية المنتظر في غضون أيام، وهو الاجتماع الذي سيتوّج أيضا بالكشف عن تشكيلة أعضاء الأمانة الوطنية الجدد، الذين سيرافقون الأمين العام الجديد في عهدته التي تستمر 5 سنوات.

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