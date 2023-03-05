تغييرات بالجملة في الإدارة المركزية لوزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن تغييرات واسعة في إدارتها المركزية أجراها الوزير احمد زغدار، مست عدة مدراء مركزيين.

وحسب بيان للوزارة: أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأحد، على تنصيب مدراء عامون جدد على رأس المديريات العامة للإدارة المركزية.

وشملت التعيينات:

– نبيلة سحنون مديرة عامة للتنمية الصناعية؛

– بشير كشرود مديرا عاما لليقظة الإستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات؛

– عبد العزيز قند مديرا عاما للتنافسية الصناعية؛

– صالح بوصبيعة مديرا عاما لترقية الاستثمار؛

– كريم بوجميعة مديرا عاما لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري.

أوضح البيان أنه: وفي كلمة له، شكر السيد زغدار الإطارات التي كانت مكلفة حتى الآن بتسيير المديريات العامة نظير المجهودات الكبيرة التي بذلوها في تأدية مهامهم والتي كان لها أثر على الحركية والديناميكية التي يعرفها القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة.

ودعا الوزير الإطارات الجديدة لبذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل ورفع التحديات التي تواجه الصناعة الجزائرية المعول عليها كقاطرة للنمو الاقتصادي.