تغييرات تمسّ الجهاز الإداري لِاتحاد العاصمة

أجرت إدارة نادي اتحاد العاصمة تغييرات بِخصوص طاقم التسيير، كما أوردته في بيان لها.

وهكذا بات حسينة حسان رئيسا لِمجلس الإدارة، خلفا لِأحمد أعراب. وأُسندت إلى عبد المجيد رزقان مهمّة رئاسة الشركة الرياضية الهاوية للاتحاد العاصمي، كما أُنهيت مهام فريد صفار المستشار السّابق لِمجلس الإدارة.

وترمي هذه التغييرات إلى إعادة هيكلة النادي والعمل بِشكل احترافي، ومطاردة التتويجات، والمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، وإنهاء أشغال إنجاز مركز تكوين الفريق في الآجال المحدّدة. وغيرها من الأهداف التي سطّرتها إدارة نادي الأحمر والأسود.