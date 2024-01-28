تغييرات جديدة على الدورة الرباعية الودية في الجزائر

أندورا تخلف ألبانيا واللقاءات ستلعب في سهرات رمضانية

أكدت مصادر متطابقة عن بعض التغييرات طرأت على الدورة الدولية الودية الرباعية التي ستستضيفها الجزائر في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، بمشاركة ثلاثة منتخبات أخرى من مختلف القارات، وذلك تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى عكس ما كان متفقًا عليه في وقت سابق، وأكده وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات لوسائل الإعلام، فإن هذه الدورة الدولية التي ستجرى في الجزائر في سهرات رمضانية خاصة يحبها الجمهور الجزائري كثيرًا، لن تشهد مشاركة المنتخب الألباني الذي كان مقررًا أن يكون أحد أطراف هذه الدورة، وسيحل مكانه منتخب أوروبي آخر، هو أندورا صاحب المركز 164 في تصنيف “الفيفا”، والذي يبقى اختياره للمشاركة مفاجئًا نوعًا ما؛ نظرًا لمستواه المتدني حيث يعتبر من أضعف خمس منتخبات في القارة العجوز.

وأفاد موقع “وين وين” بأن كل شيء أصبح مضبوطا بخصوص برنامج محاربي الصحراء في هذه الدورة، والتي يريدون جعلها بوابة لانطلاقة جديدة، بعد الإخفاق الكبير في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وبداية التصالح مع الأنصار من خلال تقديم وجه مختلف تمامًا، وإعطاء مؤشرات إيجابية بأنهم سيكونون أقوى خلال التحديات المقبلة، والتي ستبدأ في شهر جوان عند استئناف غمار تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

ومن المقرر، أن يلعب منتخب الجزائر الذي ما يزال دون مدرب حتى هذه اللحظة، بعد قرار رحيل المدرب جمال بلماضي، مباراته الأولى أمام بوليفيا على أرضية ملعب 5 جويلية ثم يخوض بعدها بأيام قليلة مباراة ثانية أمام جنوب أفريقيا على ملعب نيلسون مانديلا، في الجزائر العاصمة، حيث عمد المنظمون على إجراء مباراة الخضر أمام البافانا بافانا على هذا الملعب، لإثبات الترابط التاريخي بين البلدين ومنح المواجهة قيمة أكبر. من جانب آخر فإن منتخب أندورا الضيف الجديد على هذه الدورة، سيخوض مباراتين أيضًا أمام جنوب أفريقيا وبوليفيا، على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة أو الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، ولن يكون معنيًا بمواجهة الخضر.