تغييرات جديدة على تشكيلة “الخضر” أمام بوركينافاسو 

عودة الجماهير سلاح جديد في يد بلماضي

تشهد تشكيلة المنتخب الوطني في لقاء الغد أمام بوركينافاسو، تغييرات جديدة، حيث يرتقب أن يعيد المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”الخضر” جمال بلماضي، كوادر الفريق إلى التشكيلة الأساسية، بعد إراحتهم في اللقاء الماضي أمام جيبوتي.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره البوركينابي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، غدا الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، على أمل تحقيق الانتصار أو التعادل على الأقل للعبور للمرحلة الفاصلة من التصفيات، حيث يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن “بوركينا” الوصيفة.

وينتظر أن يعتمد بلماضي في لقاء الغد، على كل لاعبيه الأساسيين والمراهن عليهم في المواعيد الكبرى، من أجل تحقيق الهدف المنشود، بداية من حارس المرمى رايس وهاب مبولحي الذي سيستعيد مكانته في تشكيلة المنتخب الوطني بدلا من حارس ميتز الفرنسي ألكسندر أوكيدجة الذي أبلى البلاء الحسن في اللقاء الماضي.

وعلى مستوى الدفاع يبقى المشكل قائما بين إقحام رضا حلايمية أو حسين بن عيادة، الأخير كسب نقاطا خلال الشوط الثاني الذي خاضه أمام منتخب جيبوتي بالعاصمة المصرية القاهرة، أين نال الإشادة من قبل المدرب جمال بلماضي، في وقت سيعود كل من جمال بلعمري لمنصبه رفقة عيسى ماندي في محور الدفاع، فضلا عن مدافع بوريسيا موشنغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني الذي سيعود لمنصبه كأساسي بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة (جيبوتي والنيجر ذهابا وإيابا.(.

ويراهن بلماضي كثيرا على لاعب نادي تفينتي أنشخيده الهولندي، راميز زروقي، لفرض التوازن على مستوى وسط الميدان الدفاعي، حيث سيلعب زروقي أساسيا بدلا من زرقان إلى جانب بن ناصر وسفيان فغولي.

تشكيلة “الخضر” أمام بوركينافاسو، ستشهد أيضا عودة النجم رياض محرز الذي سيستعيد شارة القيادة من زميله سفيان فغولي، بينما لا تزال مشاركة بلايلي من عدمها غدا محل شكوك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وبالموازاة مع ذلك، فإن بلماضي يملك سلاحا قويا أمام بوركينافاسو، ويتمثل عودة اللاعب رقم 12 إلى مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بعد غياب دام قرابة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستكون مدرجات ملعب تشاكر مزينة بـ14 ألف مشجع، سيشكلون دعما معنويا وحافزا نفسيا قويا، لـ”كتيبة المحاربين”، من أجل الإطاحة بمنتخب بوركينافاسو وبلوغ مواجهتي الدول الفاصل.

وقبل أيام قليلة من الموقعة الحاسمة، أعلن “الفاف” عن نفاد تذاكر المباراة بعد ساعات فقط من طرحها للبيع، بما يعكس الإقبال الكبير من جماهير الخضر على دعم الفريق أمام منتخب بوركينا فاسو.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) سمح بحضور 14 ألف مشجع للمباراة التي ستقام على ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

ووضعت وزارة الرياضة الجزائرية شروطا صحية صارمة أمام الراغبين في اقتناء تذاكر مواجهة منتخب بوركينا فاسو، تتوافق مع خطة السلطات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يوسف بلايلي يتدرب على انفراد

دخل الجهاز الطبي للخضر في سباق مع الزمن، من أجل تجهيز يوسف بلايلي لمباراة الحسم أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وكشف موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تدرب بلايلي بشكل منفرد، تحت إشراف الأطباء ومدربي الإحمال، بهدف تجهيزه للمشاركة في مباراة “مصطفى تشاكر”. وكان نجم نادي قطر القطري تعرض لإصابة في الكاحل، خلال المباراة الأخيرة لـ”محاربي الصحراء” أمام جيبوتي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، التي انتهت بفوز الجزائر 4-0.

وأكد جمال بلماضي، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام محلية، وجود تورم في كاحل اللاعب، ما يجعل موقفه غامضا من المشاركة أمام بوركينا فاسو. ويعتبر بلايلي لاعبا مؤثرا في صفوف منتخب الجزائر، حيث أسهم بـ5 أهداف بين صناعة وتسجيل خلال التصفيات المونديالية.

وتؤكد كل المؤشرات أن بلايلي سيكون لائقا للمشاركة في مباراة الحسم أمام بوركينا فاسو، علما بأن “الخضر” في حاجة إلى فوز أو حتى تعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لمرحلة الحسم.