تغييرات جذرية في تشكيلة أشبال “الخضر” وأناتوف احتياطي

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الجمعة النّقاب، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني أشبال في مواجهة الكونغو برازافيل.

ولجأ الناخب الوطني رزقي رمان إلى تغييرات جذرية بِخصوص قائمة اللاعبين الأساسيين، حيث زجّ بِخمسة عناصر أساسية لِأوّل مرّة في بطولة إفريقيا لِأقلّ من 17 سنة، وهم: النذير يعقوبي، ويونس بدني، وفائز أميم، ومحمد عبد المجيب، ومحمد علي صالح زياد.

وغاب عن لائحة الأساسيين الهدّاف والقائد مسلم أناتوف، الذي تركه المدرب رومان احتياطيا.

واستلم شارة القائد المدافع فائز أميم (16 سنة)، لاعب أكاديمية “الفاف” بِسيدي بلعباس.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين لِأشبال “الخضر” أمام الكونغو برازافيل، كما تُبرزه اللائحة المُدرجة أدناه.