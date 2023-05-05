-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تغييرات جذرية في تشكيلة أشبال “الخضر” وأناتوف احتياطي

علي بهلولي
  • 199
  • 0
تغييرات جذرية في تشكيلة أشبال “الخضر” وأناتوف احتياطي
ح.م
أشبال "الخضر" قبيل انطلاق مواجهة الكونغو.

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الجمعة النّقاب، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني أشبال في مواجهة الكونغو برازافيل.

ولجأ الناخب الوطني رزقي رمان إلى تغييرات جذرية بِخصوص قائمة اللاعبين الأساسيين، حيث زجّ بِخمسة عناصر أساسية لِأوّل مرّة في بطولة إفريقيا لِأقلّ من 17 سنة، وهم: النذير يعقوبي، ويونس بدني، وفائز أميم، ومحمد عبد المجيب، ومحمد علي صالح زياد.

وغاب عن لائحة الأساسيين الهدّاف والقائد مسلم أناتوف، الذي تركه المدرب رومان احتياطيا.

واستلم شارة القائد المدافع فائز أميم (16 سنة)، لاعب أكاديمية “الفاف” بِسيدي بلعباس.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين لِأشبال “الخضر” أمام الكونغو برازافيل، كما تُبرزه اللائحة المُدرجة أدناه.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: سعيود يُبدع تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: سعيود يُبدع تسجيلا وتمريرا

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. قمة مثيرة لحسم صدارة المجموعة الثانية

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. قمة مثيرة لحسم صدارة المجموعة الثانية

دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

جلب عتاد تقنية الفيديو إلى ملعب براقي

جلب عتاد تقنية الفيديو إلى ملعب براقي

هالاند ينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

هالاند ينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

أعمال شغب وتخريب ممتلكات على هامش مباراة في دوري الهواة المغربي

أعمال شغب وتخريب ممتلكات على هامش مباراة في دوري الهواة المغربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد