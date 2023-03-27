تغييرات جذرية في تشكيلة بلماضي أمام النيجر

أعلن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم عصر الإثنين، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني في مواجهة النيجر.

واعتمد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لِأوّل مرّة على الوافدَين الجديدَين إلى بيت “الخضر”، وهما المدافعان كيفين غيطون (27 سنة/ باستيا الفرنسي) وجوين حجام (20 سنة/ نانت الفرنسي). الأمر المُرادف لِخوضهما أوّل مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء”.

فضلا عن ذلك، أشرك بلماضي لاعبه الفتيّ والواعد فارس شعيبي لِأوّل مرّة أساسيا، بعدما دخل إلى أرضية الميدان بديلا في مواجهة الذهاب أمام النيجر الخميس الماضي.

من زاوية أخرى، ترك الناخب الوطني 8 لاعبين احتياطيين، بعدما شاركوا أساسيين في مباراة الخميس الماضي، وهم الحارس أنطوني ماندريا، والمدافعون عيسى ماندي وأحمد توبة وريان آيت نوري، ومتوسّطي الميدان نبيل بن طالب وهشام بوداوي ومهدي ليريس ويوسف بلايلي. وجلب مصطفى زغبة ورامي بن سبعيني وكيفين غيطون وجوين حجام ومحمد الأمين توغاي ورامز زروقي وفارس شعيبي وبغداد بونجاح.

وأدرج بلماضي 3 لاعبين في خطّ الهجوم وهم رياض محرز وأندي ديلور وبونجاح، ما يعكس رغبته في حصد فوز وتأهّل مُسبّق. عِلما أنه وظّف اللاعبَين الأوّلَين فقط أساسيا في مباراة الذهاب.

واستمرّ الجناح محرز في حمل شارة قائد الفريق الوطني.

وجاءت تشكيلة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني الجزائري في مواجهة النيجر، كالتّالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خطّ الدّفاع: كيفين قيطون، جوين حجام، محمد الأمين توغاي، رامي بن سبعيني.

خطّ الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، فارس شعيبي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، أندي ديلور.